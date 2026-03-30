◇プリンセスタッグ選手権30分1本＜王者組＞上福ゆき、●上原わかな（12分14秒片エビ固め）ジェシー・マッケイ、キャシー・リー○＜挑戦者組＞（2026年3月29日）東京女子プロレスは29日、東京・両国国技館で「GRANDPRINCESS’26」を開催した。ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）がプリンセスタッグ王者組のOberEats（上福ゆき＆上原わかな）を撃破し、ベルトが海外に流出した。インス