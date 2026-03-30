カメルーンのヤウンデで開催されたWTO閣僚会議＝28日（ロイター＝共同）【ヤウンデ共同】カメルーンの首都ヤウンデで開催の世界貿易機関（WTO）閣僚会議は30日、詰めの協議を続けた。外交筋によると、組織改革に関して進展があった一方、国境を越えて有料でダウンロードした電子データの取引に対する関税禁止措置の延長を巡る交渉は難航している。ロイター通信によると、電子データ取引の関税禁止措置の延長についてはスイス・