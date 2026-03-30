■MLBブルワーズ9ー7ホワイトソックス（日本時間30日、アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのブルワーズ戦で“2番・一塁”でスタメン出場、2回の第2打席に開幕から3試合連続となる3号を放った。日米通算249号となり、節目の250号まであと1本に迫った。メジャー記録は開幕から4試合連続、6人（W.メイズ 、M.マグワイア、N.クルーズ、C.デービス、T.ストーリー、C.イェリッチ）が記録してい