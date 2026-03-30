モデルでタレントの藤井サチ（29）が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。「ご報告です！」と書き出した藤井。「新しい命を授かりました」として大きなお腹に手を添える姿をアップした。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と切り出して「いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない喜びに、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」とコメ