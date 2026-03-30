健康運がアップする！4月8日に行われるお釈迦様のしきたりとは 別名「花祭り」とも呼ばれるお釈迦様の誕生日。 ４月８日は仏教の開祖であるお釈迦様がお生まれになった日とされ、各寺院では「灌仏会」「浴仏会」または「仏生会」と呼ばれる行事が行なわれます。一般にはお寺の「花祭り」として親しまれていますが、仏教系の幼稚園などに通っていた人にはなじみのある行事かもしれません。 日本に仏教が伝わった約半世紀後の奈良