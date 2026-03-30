週末に全米各地で反トランプデモが行われ、報道によると８００万人から９００万人が参加するかなり大規模なデモとなった。イランで地上戦が始まる可能性があるため、トランプ米大統領に対する反感が強まっている。イスラエルのために米兵が命をかける理由は見当たらない。リアルクリアポリティクス（ＲＣＰ）の調査によると、トランプ米大統領の支持率は４１．０％まで低下し、二期目が始まってからの最低水準を更新。一方、不支