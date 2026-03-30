トランプ米大統領がイランのウラン回収するための軍事作戦を検討 トランプ米大統領はイランから約1000ポンドのウランを回収するための軍事作戦を検討している。当局者の話としてWSJが報じている。 米軍が数日間、あるいはそれ以上イラン国内に駐留することになる可能性が高い。複雑かつ危険な任務でありトランプ氏は米軍兵士への危険性を考慮し、命令を下すかどうかはまだ決定していない。