サラダやお弁当箱を可愛く演出できる、ゆで卵。でも、切るときにつぶれてしまうなど、断面が崩れてしまうことも…。そこでオススメなのが、道具なしで「固ゆで卵」がスパッと切れる裏ワザ！ 特別な道具も技術も必要ないので、誰にでもキレイに切れちゃうんですよ。 ゆで卵をキレイに切る裏ワザ“ギュッ”がポイント！ １.カラをむいたゆで卵を指でつまんで、ギュッと力を入れます。 ２.そのまま包丁で切ると、断面もつぶ