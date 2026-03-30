女性の健康・ウェルネス・キャリアを横断的に扱う体験型フェス 『第6回 WEHealth2026』 が３月6日（金）・7日（土）の2日間、原宿エリアにて開催されました。今年は、新たな取り組みとして会場の一部に『防災 × 女性のカラダとココロ』をテーマにした特集コーナー『WEHealth INSIGHTS』が展開。ブースを出展した小林製薬『サラサーティ』の開発担当者は「災害時、衛生面の観点から『おりものシート』が重要な役割を果たす」と語