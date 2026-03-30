東京株式市場で日経平均株価の下げ幅が2500円を超えました。中東での軍事衝突が長期化するとの懸念から先週末のアメリカ市場は大幅に下落しました。この流れを引き継ぐかたちで30日朝の東京市場もほぼ全面安となっています。