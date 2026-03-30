4人組バンド・Mr.Childrenの桜井和寿が、29日放送のTBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演し、ライブ演出や創作観の変化について語った。長年続けてきたスタイルへの葛藤や、自身が考えるバンドの本質が明かされ、注目を集めた。【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿番組では“ミスチルのライブあるある”として「innocent world」のサビを観客に委ねる演出が紹介された。1番を丸ご