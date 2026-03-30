週明け３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、２７日の終値（５万３３７３円０７銭）に比べて２７００円超下落した。５万６００円台で推移している。前週末の米株式市場では、中東情勢の先行き不透明感から主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、投資家の間でリスク回避の姿勢が強まっている。