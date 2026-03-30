元バレーボール女子日本代表で、ＳＶリーグ女子・刈谷のチームアドバイザーを務める鍋谷友理枝さんが２９日に自身のインスタグラムを更新。「この度、第一子を出産いたしました！まずは元気に産まれてきてくれた事への嬉しさで胸がいっぱいです」などと記し、かわいらしい赤ちゃんの足の写真とともに投稿した。鍋谷さんは周囲への感謝の思いと同時に「今回、出産は命がけというのを身をもって実感しました」とつづり、「レギュ