30日週明けの東京株式市場は、日経平均株価が大幅に続落して取引が始まりました。平均株価は取引開始で5万2054円68銭を付け、先週末の終値からは1318円39銭下がりました。その後、下げ幅はさらに拡大し、下げ幅は一時2500円を超えています。イラン情勢の激化に対する懸念が続く中、アメリカ市場では、先週末に主要な3つの株価指数がそろって下落していて、その流れを引き継ぐ形となっています。