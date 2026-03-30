メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。山里亮太から「ニューカマー」と紹介されたカズレーザーはいつもの赤いスーツで「M−1グランプリ2015ファイナリスト、メイプル超合金、カズレーザーです」と自己紹介。山里が「カズ、俺たち、それで声かけてないよ」と突っ込んだ。カズレーザーは27日に終了したフジテレビ系「サン！シャイン」（月