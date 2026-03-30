３０日の東京株式市場は大きく売り先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１３１８円安の５万２０５４円と続急落。 戦局泥沼化への警戒が募る中東情勢を背景に原油価格が再び上昇、世界的なリスク回避ムードが強まるなか、東京市場も主力株を中心に買いポジションを縮小する動きが加速している。外国為替市場でも一段と円安が進んでおり、原油高と相まっての物価高上昇圧力で日本経済のスタグフレ