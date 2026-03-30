春うつからの回復には、本人の取り組みと同様に、家族・友人・職場など周囲の方の理解と支援が大きな意味を持ちます。適切な声かけや話の聴き方、専門機関への受診サポートなど、身近な方ができることは多くあります。サポートする側が知っておくべき関わり方のポイントについてご説明します。 ※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称・俗称です