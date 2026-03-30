和菓子は日本の伝統的な甘味として広く親しまれていますが、健康への影響については様々な意見があります。洋菓子に比べて脂質が少ないといわれる一方で、糖質が多く含まれているため、ダイエットや糖尿病が気になる方には注意が必要です。本記事では、和菓子が持つ健康効果や栄養面での特徴、カロリーや糖質の実態、そして糖尿病や肥満との関係について、専門的な視点から詳しく解説します。和菓子を楽しみながら健康的な生