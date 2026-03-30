きのう夕方、山形県酒田市の酒田港で海に人が浮いているのが見つかりました。浮いていたのは山形市に住む７５歳の女性とみられ、病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。 酒田海上保安部によりますと、きのう午後４時５０分すぎ、酒田市船場町にある「海洋センター」付近で、「水路に人が浮いている」などと付近を訪れていた人から警察に１１０番通報がありました。 連絡を受けた酒田海上保安部の職員が現場に