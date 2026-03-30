30日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比870ポイント安の3万1770ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万3069.08ポイントに対しては1299.08ポイント安。 株探ニュース