お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、30日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に出演。月曜コメンテーター初回を迎えた。【番組カット】初回搭乗日には…山里亮太とロケするカズレーザーカズレーザーといえば、先週末まで、同時間帯で放送されていたフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』金曜スペシャルキャスターを担当。『サン！シャイン』最終回では「私もけっこう長い間、フジテレ