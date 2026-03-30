自宅に男性の遺体を放置したとして、福島署は29日、死体遺棄の疑いで福島市の無職岡部一男容疑者（71）を逮捕した。認否を明らかにしていない。署は遺体が同居の弟（68）とみて身元確認を進める。逮捕容疑は1月上旬〜3月29日ごろ、男性の遺体を自宅に放置した疑い。署によると、容疑者は弟と2人暮らし。家を訪れた親族が発見し、通報した。