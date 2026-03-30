◇プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本＜王者＞●渡辺未詩（21分20秒片エビ固め）荒井優希○＜挑戦者＞（2026年3月29日）東京女子プロレスは29日、2年ぶり3度目となる両国国技館大会「GRANDPRINCESS’26」を開催した。名古屋・栄を拠点とする人気アイドルグループSKE48の元メンバーで、昨年4月からプロレスに専念してきた荒井優希がプリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩を破り、デビュー5年で同団体の頂