photo:haco 家族のお弁当作り歴がもうすぐ10年になります。正直、苦手でした。寄らないように上手に詰めたり、彩りや栄養を考えたり。好き嫌いが多いけどたくさん食べる息子のお弁当箱は大きいから埋めるのも大変。夜には洗い物も増えるし、なによりフタに付いているパッキンを取り出して洗うのが面倒過ぎる！そんな私が、お弁当作りがラクになって、ついには「楽しいかも」と思うようになっ