春になると、装いにやわらかなカラーを取り入れたくなるもの。そんな今季の注目カラーは、“ピンク”。とはいえ、洋服で取り入れるのは少し勇気がいる……と感じる40・50代も多いのでは。そんなときは、アクセサリーから取り入れてみるのがおすすめです。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、装いにやさしい華やかさを添えてくれそうな「淡ピンクアクセ」をご紹介。派手すぎない色味なので、いつもの