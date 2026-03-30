国内外を問わず一般企業では将来を見据えた再編が進み、５年もすれば業界の勢力図が大きく変わる。教育界にも吸収合併の大きな波が押し寄せているようだ――。３月25日、法政大学と東京家政学院が重大な発表を行った。’27年４月から法大が東京家政学院大に併設する東京家政学院中学、高校を系列化し、校名を「法政大学千代田三番町中学・高校」に変更。学校法人や大学の統合も「将来の選択肢の一つ」だという。大学ジャーナリスト