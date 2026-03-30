シンガー・ソングライターのアレックス・ウォーレンは、グラミー賞でのパフォーマンスがトラブルに見舞われたことで「キャリアが終わった」と感じていたという。最優秀新人賞にノミネートされていた同式典で、ヒット曲「Ordinary」を披露したアレックスだが、イヤーピースが機能しない問題が発生。ミュージシャンとしての今後が不安になったという胸中を明かした。 【写