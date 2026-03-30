「GEEKOM A5 Pro 2026エディション」は1TBの大容量SSDや16GBのメモリを搭載しつつ価格を8万円台に抑えたコストパフォーマンス良好なミニPCで、自分でSSDやメモリを増設可能で余計なアプリもインストールされていないため初心者から上級者まで幅広い読者にオススメできます。そんなGEEKOM A5 Pro 2026エディションがGIGAZINE編集部に届いたので、実際に分解したりベンチマークテストを実行したりして性能を確かめてみました。期間限