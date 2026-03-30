女優の寺本莉緒が公開中の主演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）で現実と地続きの物語に挑んだ率直な胸の内を明かした。作中では日常に疲れ、東京・歌舞伎町で自分の居場所を探す女子高生役を演じた。タイトル通り、とにかく走るシーンが多いため、撮影前には自宅周辺を３０分ほど走り込むトレーニングを約１か月間続けた。「筋肉痛になるので毎日は無理でした」と笑い飛ばしたが、ダブル主演した池田朱那（あかな）からは「『