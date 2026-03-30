女優の橋本愛（30）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影が話題を呼んだ。「移動中に顔にピアス開けてく(貼ってく)スタイル」と書き出した橋本。「ショートにして初めて自分でヘアメイクしたから不安すぎていっぱい写真を撮ってしまいました」としてオフショットをアップした。「ちなみに4.5枚目のうしろにいるのは、何年も愛用している、くまの枕です。耳ちら見えててかわいい」と紹介。「GAL NEVER DIE」と添えた