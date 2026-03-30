イタリアの美術館で、印象派を代表するフランスの画家、ルノワールの作品など3点が盗まれました。地元メディアによるとイタリア北部のパルマで22日の深夜から23日未明にかけて覆面をした4人組が美術館の正面玄関の扉を破って侵入し絵画を持ち去りました。盗まれたのは、ルノワールの「魚」、セザンヌの「さくらんぼのある静物」、アンリ・マティスの「テラスのオダリスク」の3点です。いずれも、美術館内で一般公開されている