女優瀬戸朝香が30日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に新月曜パーソナリティーとして初出演。水卜麻美アナウンサーとともに、屋外からの中継で第一声を発した。2人とも明るいベージュ系のコートに白のインナーののぞく「おそろいコーデ」で登場。水卜アナから「今日から月曜日のパーソナリティーの瀬戸朝香さんです」と紹介され「緊張してたんですけれども、とにかく寝ようと思って早めに寝ました。早起きは得意で