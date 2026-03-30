きょう午前6時35分ごろ、天童市長岡の一般住宅で火災がありました。消防によりますと、「一般住宅の1階から黒煙が出ている」などと119番通報がありました。 消防によりますと、周囲への延焼は食い止められているとみられますが、この家に住む70代の夫婦（2人暮らし）がケガをし救急搬送されているということです。2人とも軽症とみられます。