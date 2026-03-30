ＴＢＳの田村真子アナウンサーが３０日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。田村アナは「先週はですね、５周年ウィークとしてお送りしましたが、本日から６年目がスタートです」とこの日で番組が２０２１年３月２９日の放送開始から６年目に突入したことを笑顔で歓喜しながら告知した。これにスタジオは拍手が起き、ＭＣでお笑いコンビ「麒麟」川島明は「ありがとうございます。愛さ