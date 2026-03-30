ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０日に放送され、同局系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日に最終回を迎えたことを伝えた。番組では「アッコ―」最終回放送終了後に別会場で謝恩会が行われたことを紹介。「ＴＨＥＴＩＭＥ，」カメラは会場に潜入し、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが長年ＭＣを務めた歌手・和田アキ子にインタビューした。安住アナは２０代のこ