SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのツイードワンピース姿を披露した。「台湾の台中に新しくできた図書館素敵な建造物だった…普段時間がなくて観光できないことが多いから、いろんな場所行けて楽しかったな」と台中の図書館を訪れたことを報告。ワンピースで図書館の中を歩いている写真などをアップし「MISTREASSの新作のツイードワンピリボンの可愛らしいデザ