ウーバーイーツの配達を始める際、「バイクのほうが効率よく稼げる」とよく言われます。しかし実際には、車両購入費や維持費がかかるため、「本当に手取りは増えるのか？」と疑問に思う方も多いでしょう。 合同会社YUM JAMが行ったアンケートによると、「ウーバーイーツ配達員が配達時に使用する乗り物」で最も多かったのは「自転車」でした。本記事では、自転車とバイクの収益構