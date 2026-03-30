人気ドラマ「ザ・ボーイズ」の前日譚スピンオフ「ヴォート・ライジング（原題）」は、過激で下品な「50年代の探偵ドラマ」の作風になるという。「ザ・ボーイズ」の製作者エリック・クリプキが英SFX magazineに語った。 本作は1950年代のニューヨークを舞台に、ヴォート社の起源に迫る“ひねりの効いた殺人ミステリー”。本家でお馴染みのソルジャー・ボーイ（ジェンセン・