「将来のために早く投資を始めたい」と考える高校生やその家庭は増えています。しかし、NISA口座は原則として18歳以上でなければ開設できません。 そのため、「親にお金を渡して代わりに運用してもらえばいいのでは？ 」と考えるケースもあるでしょう。この方法にはどのような問題があるのか、リスクとともに解説します。 NISA口座は本人名義が原則 金融庁によると2025年12月末時点でのNISA口座数は2826万口座