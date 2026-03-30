『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、演じる主人公マーティの恋人レイチェル役を演じたオデッサ・アザイオンが、ディズニーの実写版『リトル・マーメイド』（2023）のオーディションを受けていたことを明かした。 今後の飛躍が楽しみな若手俳優であるアザイオンだが、当時の出来事は苦い思い出のよう。のレッドカーペットにて、米Variety/CNNの取材に応じたアザイオンは、「史