『スター・ウォーズ』続三部作をめぐる賛否について、BB-8のパフォーマーを務めたブライアン・ヘリングが持論を語った。『フォースの覚醒』（2015）から『スカイウォーカーの夜明け』（2019）に至る3部作は今なおファンのあいだで議論の的だが、ヘリングは、その反応はかつての前日譚3部作と本質的に変わらないとの見方を示している。 米のインタビューでヘリングは、続三部作に