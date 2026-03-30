【エルサレム共同】パレスチナ通信は29日、パレスチナ自治区ガザ南部のハンユニスでイスラエル軍による空爆や発砲があり、子ども2人を含む7人が死亡したと伝えた。イスラエル軍は昨年10月の停戦発効後もガザで攻撃を繰り返しており、ガザ保健当局は停戦発効後の死者が702人になったと発表した。イスラム組織ハマスは声明で、ハンユニスの警察拠点2カ所にイスラエル軍の空爆があり、警察官や民間人が死亡したと述べた。「明白な