NHKの畠山衣美アナウンサーが30日、金沢放送局で制作、放送のローカルニュース番組「かがのと」（月曜〜金曜後6・10）に出演することが分かった。27日の放送で瀬田宇大キャスターが「来週からは新年度『かがのと』に新しいメンバーが加わってお伝えしていきます。来週月曜から木曜は畠山衣美キャスターが、そして金曜は私、瀬田が新たに担当いたします」と伝えた。畠山アナは熊本県出身。津田塾大を卒業後、15年4月に営業担