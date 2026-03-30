ニューヨークタイムズは、深刻な燃料不足に陥っているキューバに、週明けにもロシアの石油タンカーが入港する見通しだと報じました。禁輸措置を続けてきたアメリカが許可したということです。ニューヨーク・タイムズは29日、アメリカ当局者の話として、キューバ沖を航行しているロシアの石油タンカーについて、アメリカがキューバへの入港を許可したと報じました。このタンカーは73万バレルの石油を積載しているとみられ、火曜日ま