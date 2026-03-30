3月29日、中国科学技術発展戦略研究院は中関村フォーラム年次総会で、「国家イノベーション指数報告2025」を発表しました。報告では、イノベーション資源、知識創出、企業のイノベーション、イノベーションの成果、イノベーション・ガバナンスの5つの側面から指標体系を構築し、世界60カ国のイノベーション能力を評価しています。その結果、中国の国家イノベーション指数の総合順位は世界9位となりました。2025年の上位10カ国は、