白骨温泉は、北アルプスの乗鞍岳の東麓に位置し、古くは「白船」とも記された深い歴史を持つ温泉地です。最大の特徴は、湧き出した時は無色透明でありながら、空気に触れることで美しい乳白色へと変化するそのお湯にあります。泉質は炭酸水素塩温泉（硫化水素型）で、肌に優しい弱酸性から中性の性質を持っており、冷え性や胃腸病など多岐にわたる効能があるとされています。「3日入れば、3年風邪をひかない」という言葉が語り継が