日産の北米向け高級SUV「QX65」発表！インフィニティの「米国生産モデル」 日本導入はあるか日産は2026年3月27日、米国で高級ブランド「インフィニティ」の新型ファストバックSUV「QX65」を発表しました。近年、日本メーカーが北米生産車を日本へ導入する動きが活発化しています。【画像】超カッコイイ！ これが日産“新型”「“5人乗り”四駆SUV」です！ 画像を見る！（70枚）日産も米国製「ムラーノ」の日本導入を発表して