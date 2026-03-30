きのう（29日）夕方、岡山市北区の自宅マンションの室内でライターで火をつけ放火しようとした疑いで、無職の男（32）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】「自分が死ぬつもりで火をつけた」自宅マンションを放火しようとした疑い無職の男（32）を現行犯逮捕「私がやったことに間違いない」容疑を認める【岡山】 現住建造物等放火未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、岡山市北区岡町の無職の男です。警察によります