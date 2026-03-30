ある女性客からクリーニングに出された花嫁衣裳のドレス。だが、女性は結婚式が近づいても、なかなか受け取りに来ない――。どう考えても何か事情がありそうな展開。結婚間近の女性に何があったのか？ 背景にある婚約者との関係、いびつな生い立ちとは？【漫画】婚約者の浮気、親の干渉…花嫁衣裳はどうなる！？■ドレスのクリーニングが仕上がっても、一向に受け取りに来ない女性２月からコミックシーモアで連載がスタートし