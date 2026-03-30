高市首相は２９日、中東情勢の悪化に伴い燃料や石油関連製品の供給不安が高まっていることを受け、「ただちに供給が滞ることはない。落ち着いた対応をお願いする」と自身のＸ（旧ツイッター）で呼びかけた。燃料に関しては、「日本全体で必要な量は備蓄放出により賄われている」とし、一部で見られる流通の目詰まりにも対応中だと説明した。石油関連製品のうち、特に不足が懸念される医療用については、異なる流通経路からの融